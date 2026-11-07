За октябрь «квадрат» на вторичном рынке в Сочи подешевел на 0,4%
В Сочи за октябрь квадратный метр вторичного жилья подешевел на 0,4%, до 299 тыс. руб., при этом средняя стоимость квартиры выросла на 1,4%, до 12,34 млн руб. По итогам года город остается одним из четырех в исследовании федерального портала «Мир квартир», где цены на вторичном рынке снизились: за 12 месяцев стоимость квадратного метра сократилась на 1,9%, а средний лот — на 6,4%.
Аналитики портала изучили динамику цен в 70 крупнейших городах России. В среднем по ним квадратный метр вторичного жилья в октябре подорожал на 0,1%, до 136,5 тыс. руб. Средняя стоимость квартиры увеличилась на столько же, до 7,3 млн руб. Предложение объектов за месяц выросло на 5%.
Цены на квадратный метр повысились в 41 городе, снизились в 27, еще в двух не изменились. Наиболее заметный рост зафиксирован в Кирове (+2,6%), Смоленске (+1,6%) и Брянске (+1,5%). Самое существенное снижение произошло в Астрахани (–3,1%) и Архангельске (–2,4%). Краснодар вошел в число городов с отрицательной динамикой: за месяц квадратный метр подешевел на 0,8%, до 137,5 тыс. руб. Средняя стоимость квартиры в краевой столице также снизилась на 0,8%, до 6,99 млн руб.
В годовом выражении вторичное жилье подорожало в 66 из 70 исследованных городов. Лидерами по росту стоимости квадратного метра стали Москва (+23,3%), Киров (+21,1%), Смоленск (+20,8%), Брянск (+20,6%) и Московская область (+20,1%). В Санкт-Петербурге показатель увеличился на 19,9%. Помимо Сочи, снижение за год отмечено в Грозном (–3,6%), Сургуте (–2,2%) и Новокузнецке (–1,8%).