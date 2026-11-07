За октябрь «квадрат» на вторичном рынке в Сочи подешевел на 0,4%

Цены на квадратный метр повысились в 41 городе, снизились в 27, еще в двух не изменились. Наиболее заметный рост зафиксирован в Кирове (+2,6%), Смоленске (+1,6%) и Брянске (+1,5%). Самое существенное снижение произошло в Астрахани (–3,1%) и Архангельске (–2,4%). Краснодар вошел в число городов с отрицательной динамикой: за месяц квадратный метр подешевел на 0,8%, до 137,5 тыс. руб. Средняя стоимость квартиры в краевой столице также снизилась на 0,8%, до 6,99 млн руб.