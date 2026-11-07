Вклады жителей Мурманской области выросли на 10,5% за год
К 1 октября 2026 года на банковских вкладах и счетах жителей Мурманской области находилось 382,4 млрд рублей, что на 36,3 млрд рублей, или на 10,5%, больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
По данным ЦБ РФ, к началу октября 2026 года портфель розничных кредитов в Мурманской области составил 193,6 млрд рублей, превысив показатель прошлого года на 2,9%.
Объем ипотечных обязательств жителей региона за год увеличился на 7,7% и достиг 95,1 млрд рублей. При этом портфель потребительских кредитов снизился на 1,3% — до 98,5 млрд рублей.