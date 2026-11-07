Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №206

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №206«Ъ» Газета
Северо-Запад

Вклады жителей Мурманской области выросли на 10,5% за год

К 1 октября 2026 года на банковских вкладах и счетах жителей Мурманской области находилось 382,4 млрд рублей, что на 36,3 млрд рублей, или на 10,5%, больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
Портфель розничных кредитов в Мурманской области превысил показатель прошлого года

Портфель розничных кредитов в Мурманской области превысил показатель прошлого года

Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным ЦБ РФ, к началу октября 2026 года портфель розничных кредитов в Мурманской области составил 193,6 млрд рублей, превысив показатель прошлого года на 2,9%.
Объем ипотечных обязательств жителей региона за год увеличился на 7,7% и достиг 95,1 млрд рублей. При этом портфель потребительских кредитов снизился на 1,3% — до 98,5 млрд рублей.
Мария Одностеблец