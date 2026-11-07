Департамент автодорог Ростова предложил отменить бесплатную парковку по выходным
Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону просит внести изменения в правила работы парковок. В частности, сделать их платными по выходным. Проект соответствующего постановления опубликован на сайте городской администрации.
По действующим правилам парковка в Ростове платная по будним дням с 08:00 до 20:00. Авторы документа предлагают сделать парковку также платной и по субботам, и по воскресеньям. В случае принятия изменений парковка останется бесплатной только ночью и в нерабочие праздничные дни.
При этом предлагается сделать бесплатной парковку для участников СВО и членов их семей. Для этого они должны будут получить разрешение на одну машину.
В октябре директор департамента автомобильных дорог Денис Водопьянов предложил увеличить плату за городскую парковку с 35 до 100 руб. в час. Тогда первый заместитель главы администрации Владимир Иванов назвал повышение избыточным и не поддержал предложение.