Департамент автодорог Ростова предложил отменить бесплатную парковку по выходным

По действующим правилам парковка в Ростове платная по будним дням с 08:00 до 20:00. Авторы документа предлагают сделать парковку также платной и по субботам, и по воскресеньям. В случае принятия изменений парковка останется бесплатной только ночью и в нерабочие праздничные дни.