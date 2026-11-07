Бензин в Челябинской области за неделю подешевел на 1,45 рубля за литр

Цены на автомобильное топливо в Челябинской области — одни из самых низких на Урале. Так, в Свердловской области средняя цена бензина составляет 71,59 руб. за литр, в Тюменской — 80,62 руб., а в Ханты-Мансийском автономном округе — 83,41 руб. Дешевле, чем на Южном Урале, бензин в УрФО стоит только в Курганской области — 65,52 руб. за литр.