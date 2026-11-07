Бензин в Челябинской области за неделю подешевел на 1,45 рубля за литр
В целом по России топливо стало дешевле на 1,6%
Средняя стоимость автомобильного топлива в Челябинской области по состоянию на 2 ноября составила 68,45 руб. за литр, говорится в сообщении Росстата. Это на 1,45 руб. дешевле, чем неделей ранее.
Согласно статистике, литр бензина марки АИ-92 в Челябинской области на 2 ноября стоил в среднем 63,78 руб., АИ-95 — 70,7 руб. Цена на высокооктановое топливо (АИ-98 и выше) достигла 101,8 руб. Средняя стоимость дизельного топлива в регионе составила 81,92 руб. за литр.
Цены на автомобильное топливо в Челябинской области — одни из самых низких на Урале. Так, в Свердловской области средняя цена бензина составляет 71,59 руб. за литр, в Тюменской — 80,62 руб., а в Ханты-Мансийском автономном округе — 83,41 руб. Дешевле, чем на Южном Урале, бензин в УрФО стоит только в Курганской области — 65,52 руб. за литр.
Средняя стоимость топлива в России на 2 ноября составила 74,84 руб. за литр, в том числе бензин АИ-92 — 70,71 руб., бензин АИ-95 — 77,08 руб., бензин АИ-98 и выше — 104,1 руб., дизельное топливо — 86,38 руб. за литр. За неделю топливо в РФ подешевело в среднем на 1,6%.