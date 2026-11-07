В Челябинской области восстановили энергоснабжение после урагана

Днем 6 ноября из-за дождя, снега и шквалистого ветра скоростью до 25 м\с в западной и центральной частях Челябинской области на ряде энергообъектов произошли локальные технологические нарушения. Основными причинами сбоев стали падения деревьев и веток на провода линий электропередачи (ЛЭП) из-за пределов охранных зон, повреждение участков ЛЭП, обрывы проводов.