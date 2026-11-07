На Ставрополье в ДТП за сутки один человек погиб, 14 пострадали

Авария, в результате которой погиб человек, произошла в Александровском округе. Около 17:40 на 9 км автодороги «Александровское-Новоселицкое-Буденновск», произошло попутное столкновение грузовой «Газели» и легковых автомобилей LADA Granta и Ford Focus. 52-летнего водителя автомобиля LADA Granta доставили в реанимационное отделение больницы Александровского округа. Врачам не удалось спасти пострадавшего, он скончался от полученных травм.