В Миассе за 600 млн рублей продают ТРК «Сидней»
В третьем по величине городе Челябинской области выставлен на продажу ТРК «Сидней», расположенный на улице Академика Павлова, недалеко от железнодорожного вокзала. Карточка объекта появилась на платформе Avito.
За здание площадью чуть менее 9 тыс. кв. м продавец просит 600 млн руб. Вместе со зданием в лот входит земельный участок площадью около 3 га, а также отдельное здание на участке площадью 6 соток и еще один земельный участок площадью 80 соток.
По адресу ТРК «Сидней» зарегистрировано одноименное ООО. По данным системы СПАРК-Интерфакс, владеют компанией Олег Малетин, Михаил Малетин и Владимир Шикунов. Выручка ООО «Сидней» в 2025 году составила 7,3 млн руб.