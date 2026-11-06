Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №206

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №206«Ъ» Газета
Средняя Волга

Бастрыкин заинтересовался исчезновением россиянки во время поездки в Саратов

Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад об исчезновении жительницы Саратовской области. Об этом сообщили в центральном аппарате ведомства.

Пресс-служба СК РФ

Женщина пропала в октябре 2025 года во время поездки с друзьями в Саратов, но домой не вернулась. Историю обсуждали в эфире федерального телеканала, где выдвинули несколько версий. По мнению участников передачи, о судьбе женщины могут знать ее бывший муж и люди, с которыми она ездила в облцентр. По данным «Аткарской газеты», пропавшая жила и работала в Аткарске.
СК расследует уголовное дело об убийстве (ст. 105 УК РФ). Господину Бастрыкину предоставят информацию о ходе расследования и установленных обстоятельствах.
Нина Шевченко