Бастрыкин заинтересовался исчезновением россиянки во время поездки в Саратов

Женщина пропала в октябре 2025 года во время поездки с друзьями в Саратов, но домой не вернулась. Историю обсуждали в эфире федерального телеканала, где выдвинули несколько версий. По мнению участников передачи, о судьбе женщины могут знать ее бывший муж и люди, с которыми она ездила в облцентр. По данным «Аткарской газеты», пропавшая жила и работала в Аткарске.