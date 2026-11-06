Реестр гостиниц Астраханской области вырос на 15,8%
В рамках легализации средств размещения туристов
Число гостиниц в Едином реестре классифицированных гостиниц в Астраханской области выросло на 15,8% с начала года. Сейчас в него включены 418 объектов с общим фондом около 7,5 тыс. номеров, сообщила пресс-служба губернатора.
Федеральный эксперимент по оказанию услуг в гостевых домах охватывает более 20 регионов. Астраханская область присоединилась к нему с 1 сентября 2026 года. До конца года владельцам гостевых домов нужно войти в единый реестр: подтвердить соответствие санитарным, техническим и противопожарным требованиям и получить уникальный номер, дающий право официально работать и размещать информацию на туристических платформах. Целью проекта назвали повышение качества сервиса, выведение бизнеса из тени и создание равных условий для участников туррынка.
По словам министра экономики региона Элины Полянской, легализация гостевых домов повысит качество обслуживания и безопасность отдыхающих. Также проект поможет привлечь дополнительные инвестиции в туротрасль региона.