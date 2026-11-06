В Ростовской области без отопления остаются 45 многоквартирных домов
В Ростовской области по состоянию на 6 ноября отопление отсутствует в 45 многоквартирных домах. Из них 37 находятся в Таганроге, семь — в Ростове-на-Дону. Еще один адрес без теплоснабжения остается в селе Кулешовка Азовского района. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
В Ростове-на-Дону, по данным властей, пять домов остаются без отопления из-за аварий на сетях потребителей. Речь идет о домах на Социалистической, 184, Станиславского, 103, а также трех зданиях на Шеболдаева, 6. Работы выполняют жилищные организации, устранить дефекты планируется до 10 ноября.
Еще два дома — на улице Максима Горького, 15 и в Газетном переулке, 57 — отключены из-за аварий на бесхозяйных сетях. Подрядные организации, как планируется, должны завершить ремонт до 7 ноября.
В Таганроге 30 из 37 домов подключены к новой модульной котельной на улице Циолковского. Ее запуск запланирован на 8 ноября. Технологическое подключение конечных потребителей займет до двух недель.
В Кулешовке отопления нет в доме на улице Молодежной, 1. Управляющая компания отсутствует, администрация Азовского района определяет способ управления зданием.
«За пуск отопления отвечают: глава города Ростова Александр Скрябин, глава Таганрога Светлана Камбулова, врио Азовского района Федор Ковтунов. Поручил им отрабатывать по каждому дому, где нет отопления, адресно, пока проблема не будет решена», — отметил губернатор.