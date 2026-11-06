В Ростовской области без отопления остаются 45 многоквартирных домов

В Ростовской области по состоянию на 6 ноября отопление отсутствует в 45 многоквартирных домах. Из них 37 находятся в Таганроге, семь — в Ростове-на-Дону. Еще один адрес без теплоснабжения остается в селе Кулешовка Азовского района. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.