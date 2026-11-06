Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №205

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №205«Ъ» Газета
Ростов-на-Дону

«Ростов-Дон» сыграл вничью с ЦСКА в матче гандбольной Суперлиги

Гандболистки «Ростов-Дона» завершили выездной матч чемпионата России против московского ЦСКА со счетом 33:33. Об этом сообщает пресс-служба команды.

пресс-служба ГК «Ростов-Дон»

К перерыву ростовская команда уступала соперницам три мяча — 18:21. Обе команды продолжают выступление в Суперлиге без потерь очков и делят первую строчку турнирной таблицы. Предыдущая встреча соперниц состоялась в августе в матче за Суперкубок России. Тогда ЦСКА одержал победу в серии семиметровых бросков.
Следующий матч чемпионата «Ростов-Дон» проведет 13 ноября в Волгограде против «Динамо-Синары». Начало встречи запланировано на 18:30.
Константин Соловьев