«Ростов-Дон» сыграл вничью с ЦСКА в матче гандбольной Суперлиги

К перерыву ростовская команда уступала соперницам три мяча — 18:21. Обе команды продолжают выступление в Суперлиге без потерь очков и делят первую строчку турнирной таблицы. Предыдущая встреча соперниц состоялась в августе в матче за Суперкубок России. Тогда ЦСКА одержал победу в серии семиметровых бросков.