«Ростов-Дон» сыграл вничью с ЦСКА в матче гандбольной Суперлиги
Гандболистки «Ростов-Дона» завершили выездной матч чемпионата России против московского ЦСКА со счетом 33:33. Об этом сообщает пресс-служба команды.
К перерыву ростовская команда уступала соперницам три мяча — 18:21. Обе команды продолжают выступление в Суперлиге без потерь очков и делят первую строчку турнирной таблицы. Предыдущая встреча соперниц состоялась в августе в матче за Суперкубок России. Тогда ЦСКА одержал победу в серии семиметровых бросков.
Следующий матч чемпионата «Ростов-Дон» проведет 13 ноября в Волгограде против «Динамо-Синары». Начало встречи запланировано на 18:30.