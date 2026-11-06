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Выпуск газеты №206«Ъ» Газета
Средняя Волга

Андрей Мишагин возглавил саратовское ГУ МВД России

После перехода Николая Ситникова в центральный аппарат ведомства
Андрей Мишагин стал начальником ГУ МВД России по Саратовской области. До этого должность занимал Николай Ситников.

ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Ранее господин Мишагин возглавлял Главное управление МВД по Ставропольскому краю. В органах внутренних дел он служит с 1993 года. Начинал карьеру оперуполномоченным в отделении по экономическим преступлениям УВД Центрального района Тулы. В разные годы занимал посты начальника управления по налоговым преступлениям УВД Тульской области, заместителя начальника управления по экономической безопасности, первого заместителя начальника УВД — начальника криминальной милиции и заместителя начальника — начальника полиции УМВД России по Тульской области.
Должность главы саратовского главка оставалась вакантной после перехода Николая Ситникова в центральный аппарат МВД. Теперь господин Ситников возглавляет Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России.
Нина Шевченко