Андрей Мишагин возглавил саратовское ГУ МВД России

Ранее господин Мишагин возглавлял Главное управление МВД по Ставропольскому краю. В органах внутренних дел он служит с 1993 года. Начинал карьеру оперуполномоченным в отделении по экономическим преступлениям УВД Центрального района Тулы. В разные годы занимал посты начальника управления по налоговым преступлениям УВД Тульской области, заместителя начальника управления по экономической безопасности, первого заместителя начальника УВД — начальника криминальной милиции и заместителя начальника — начальника полиции УМВД России по Тульской области.