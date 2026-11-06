В Ростовской области ищут покупателя на бывшую школу в хуторе Крылове
В Тацинском районе Ростовской области назначен повторный аукцион по продаже здания бывшей Крыловской основной школы. Лот размещен на портале ГИС Торги. Первые торги, намеченные на конец октября, не состоялись из-за отсутствия заявок.
Ситуация типична для региона: муниципальные власти безуспешно реализуют пустующие школьные здания в хуторе Маслов Тацинского района, хуторах Пирожок и Холодный Волгодонского района, селе Песчанокопское. По школе в хуторе Верхнекольцов Тацинского района торги провалены уже шесть раз.
Спроса на объекты нет на фоне сокращения населения в малых поселениях. По открытым данным, в Крылове проживает менее 150 человек против 757 в 2010 году. Профиль возможного использования здания ограничен: склад, производство, фермерское хозяйство. Учитывая отсутствие в локации населения и инфраструктуры, инвестиционная привлекательность актива низкая.
Прием заявок открыт с 7 ноября по 3 декабря, торги назначены на 7 декабря. В лот входит здание площадью 1175 кв. м (учебные классы, спортзал, столовая, библиотека, актовый зал), а также расположенные рядом мастерская, котельная, сарай и туалет. Победителю аукциона перейдет земельный участок площадью 7555 кв. м стоимостью 1 млн 5 тыс. руб. с видом разрешенного использования «деловое управление».