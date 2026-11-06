В Ростовской области ищут покупателя на бывшую школу в хуторе Крылове

Спроса на объекты нет на фоне сокращения населения в малых поселениях. По открытым данным, в Крылове проживает менее 150 человек против 757 в 2010 году. Профиль возможного использования здания ограничен: склад, производство, фермерское хозяйство. Учитывая отсутствие в локации населения и инфраструктуры, инвестиционная привлекательность актива низкая.