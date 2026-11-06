Главные новости за 6 ноября. Кавказ
Экспорт Кабардино-Балкарии с января по сентябрь 2026 года увеличился на 28,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Внешнеторговый оборот республики вырос на 17%, импорт — на 10,6%.
Прокуратура Ставропольского края по итогам проверки соблюдения законодательства о закупках добилась взыскания свыше 478 млн рублей в пользу регионального министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды. Предметом разбирательства стали работы по берегоукреплению реки Бугунта в Ессентуках, которые коммерческая организация выполнила ненадлежащим образом.
В Кабардино-Балкарской республике запустили движение транспорта по капитально отремонтированному участку федеральной трассы Р-217 «Кавказ». По данным властей, речь идет об одном из направлений на Приэльбрусье, которое активно используется для пассажирских и грузовых перевозок.
Министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края завершило подготовку региональных дорог к зимнему периоду. Как сообщили в ведомстве, сформированы места хранения противогололедных материалов и боксы для техники, организованы диспетчерские пункты. Запасы составляют более 9 тыс. т технической соли и 81 тыс. т песка.
На фармацевтическом предприятии «Эском» в Ставрополе загорелся склад с тарой. Это второй пожар на территории концерна за неделю.
Прокуратура города Лермонтов в Ставропольском крае направила в суд иск об обращении в доход государства имущества бывшего высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов, оцениваемого в более 6,5 млн руб. Надзорное ведомство считает, что активы были приобретены на неподтвержденные доходы и оформлены на родственников.