Хоккейная «Лада» в серии буллитов победила «Локомотив» в матче КХЛ
В Тольятти 6 ноября прошел матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2026/2027, в котором местная «Лада» принимала ярославский «Локомотив». Встреча завершилась в серии буллитов со счетом 1:0 в пользу хозяев.
В основное время команды не отметились заброшенными шайбами. В овертайме также не удалось забить. В серии буллитов сильнее оказались тольяттинцы.
«Лада» второй раз в текущем сезоне победила «Локомотив». Тольяттинская команда с 15 очками занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Локомотив» с 33 баллами находится на второй позиции.