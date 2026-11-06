Главные новости за 6 ноября. Ростов-на-Дону и область
В этом году в Ростовской области более 77% лесных пожаров вызваны падением БПЛА. За сезон 2026 года в области зарегистрировано 66 лесных пожаров на общей площади более 897 га.
Объем строительных работ в Ростовской области в 2027 году может сократиться на 5% к предыдущему году без учета изменения цен. Показатель заложен в базовом варианте прогноза социально-экономического развития региона на 2027–2029 годы.
В Ростове-на-Дону в этом году ремонтируют 38 улиц общей протяженностью почти 40 км за счет областного финансирования. Как сообщили в администрации города, работы на 36 из них уже завершены.
Валовой региональный продукт Ростовской области в 2027 году может увеличиться на 1,5% после сокращения в предыдущие два года. По оценке региональных властей, в 2025 году ВРП сократился на 3,4%.
Власти Ростова-на-Дону объявили конкурс на изготовление и монтаж новогоднего декора. Стоимость контракта — 18,8 млн руб. Большинство украшений будут использованы повторно. Заменят лишь одну цифру в световых композициях: вместо «2026» года на них появится «2027».
В Ростовской области готовится коллективное обращение к Генпрокуратуре от имени жителей Ростова-на-Дону. Заявители просят обеспечить открытое рассмотрение процесса об обращении в доход государства имущества экс-главы администрации города Алексея Логвиненко.