В Самаре открыли мемориальную доску руководителю советской разведки

«Сегодня мы открываем мемориальную доску с бюстом Евгению Петровичу Питовранову, человеку, который является для всех нас одним из основоположников, одним из самых ярких, сильных и мужественных руководителей нашей разведки и контрразведки. Для Самарской области, для Куйбышевской области деятельность Евгения Петровича была во многом определяющей завершение самого сложного этапа в истории Великой Отечественной войны. В 1944–1945-е годы оборонные предприятия работают на фронт. Куйбышев не зря стал городом трудовой доблести. Работают разведки всех стран. Работает большая система, которая направлена на то, чтобы разрушить наше великое государство. И мы знаем роль, которая была отведена в этой войне всем, кто служил в разведке, всем, кто служил в системе КГБ СССР. И, конечно же, вся история жизни, весь трудовой путь службы и служения Евгения Петровича является примером для многих поколений», — сказал глава региона Вячеслав Федорищев во время церемонии открытия.