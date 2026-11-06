В Самаре открыли мемориальную доску руководителю советской разведки
В Самаре 6 ноября состоялось торжественное открытие мемориальной доски с бюстом руководителю советской разведки и контрразведки, генерал-лейтенанту, начальнику УНКГБ Куйбышевской области в годы Великой Отечественной войны, заместителю министра государственной безопасности СССР, начальнику внешней разведки СССР, начальнику Высшей школы КГБ имени Дзержинского, председателю Торгово-промышленной палаты СССР Евгению Питовранову. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
В мероприятии принял участие губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, а также заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по государственной политике в гуманитарной сфере, заместитель председателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко и заместитель руководителя Службы организационно-кадровой работы ФСБ России, генерал-лейтенант Олег Южаков, сотрудники Управления Федеральной Службы безопасности РФ по Самарской области, ветераны и молодое поколение.
«Сегодня мы открываем мемориальную доску с бюстом Евгению Петровичу Питовранову, человеку, который является для всех нас одним из основоположников, одним из самых ярких, сильных и мужественных руководителей нашей разведки и контрразведки. Для Самарской области, для Куйбышевской области деятельность Евгения Петровича была во многом определяющей завершение самого сложного этапа в истории Великой Отечественной войны. В 1944–1945-е годы оборонные предприятия работают на фронт. Куйбышев не зря стал городом трудовой доблести. Работают разведки всех стран. Работает большая система, которая направлена на то, чтобы разрушить наше великое государство. И мы знаем роль, которая была отведена в этой войне всем, кто служил в разведке, всем, кто служил в системе КГБ СССР. И, конечно же, вся история жизни, весь трудовой путь службы и служения Евгения Петровича является примером для многих поколений», — сказал глава региона Вячеслав Федорищев во время церемонии открытия.
Мероприятие прошло в рамках Международного патриотического проекта «Парад Памяти», под эгидой Российского военно-исторического общества в честь Дня памяти военного парада в Куйбышеве в 1941 году.