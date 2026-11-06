Кухарук: строительство нового здания вокзала в Пыть-Яхе завершат до 2030 года

Строительство нового железнодорожного вокзала в Пыть-Яхе планируют завершить до 2030 года, а реконструкцию вокзального комплекса в Сургуте — до конца 2028 года. Об этом сообщил губернатор Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (ХМАО-Югры) Руслан Кухарук по итогам подписания соглашения о сотрудничестве между правительством Югры и ОАО «РЖД» на 2026–2028 годы.