Кухарук: строительство нового здания вокзала в Пыть-Яхе завершат до 2030 года
Строительство нового железнодорожного вокзала в Пыть-Яхе планируют завершить до 2030 года, а реконструкцию вокзального комплекса в Сургуте — до конца 2028 года. Об этом сообщил губернатор Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (ХМАО-Югры) Руслан Кухарук по итогам подписания соглашения о сотрудничестве между правительством Югры и ОАО «РЖД» на 2026–2028 годы.
«Регион последовательно работает над устранением долгостроев, возвращая в активную жизнь объекты, которых жители ждали годами»,— отметил глава региона.
По словам господина Кухарука, в числе актуальных задач на ближайшие три года — модернизация и приобретение подвижного состава, обустройство привокзальных территорий, в том числе с целью их адаптации для использования лицами с ограниченными возможностями здоровья и пожилыми людьми.
Ранее сообщалось, что реконструкция вокзального комплекса в Сургуте обойдется в 7,9 млрд руб., а строительство нового вокзала в Пыть-Яхе — в 2,7 млрд руб. При этом заместитель начальника дирекции железнодорожных вокзалов филиала РЖД Виктор Буряк заявлял, что оба объекта планируется сдать в 2028 году.