На Дону спрос на консалтинг формируют производители и торговые компании

В Ростовской области наиболее часто за консалтинговыми услугами обращаются предприятия производственного сектора, в том числе пищевой промышленности, строительные и fashion-компании, а также участники оптовой и розничной торговли. Об этом в открытом интервью «Ъ-Ростов» рассказала управляющий партнер «АБК Консалтинг» Наталья Богданова.