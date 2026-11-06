На Дону спрос на консалтинг формируют производители и торговые компании
В Ростовской области наиболее часто за консалтинговыми услугами обращаются предприятия производственного сектора, в том числе пищевой промышленности, строительные и fashion-компании, а также участники оптовой и розничной торговли. Об этом в открытом интервью «Ъ-Ростов» рассказала управляющий партнер «АБК Консалтинг» Наталья Богданова.
По ее словам, основная часть запросов поступает от компаний, работающих на товарных рынках и в сфере продаж. Представители сектора услуг обращаются к консультантам реже.
Ранее «Ъ-Ростов» писал, что на Дону крупные региональные компании справляются с выполнением планов за счет стратегических планов.