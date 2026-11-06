В Махачкале восстановили поврежденный газопровод в поселке Семендер
В поселке Семендер Махачкалы завершили аварийно-восстановительные работы на поврежденном участке газопровода высокого давления. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики и тарифов Дагестана.
Сейчас специалисты возобновляют подачу газа и настраивают оборудование шкафных газорегуляторных пунктов. Параллельно газом заполняют трубопроводы. Отмечается, что из-за технологических особенностей процесса подключение потребителей проходит поэтапно.
Полностью восстановить газоснабжение планируется ориентировочно к 22:00.