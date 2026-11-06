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Выпуск газеты №205«Ъ» Газета
Кавказ

В Махачкале восстановили поврежденный газопровод в поселке Семендер

В поселке Семендер Махачкалы завершили аварийно-восстановительные работы на поврежденном участке газопровода высокого давления. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики и тарифов Дагестана.
Сейчас специалисты возобновляют подачу газа и настраивают оборудование шкафных газорегуляторных пунктов. Параллельно газом заполняют трубопроводы. Отмечается, что из-за технологических особенностей процесса подключение потребителей проходит поэтапно.
Полностью восстановить газоснабжение планируется ориентировочно к 22:00.
Константин Соловьев