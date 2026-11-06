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Выпуск газеты №205«Ъ» Газета
Ростов-на-Дону

В Ростовской области в выходные ГАИ перейдет на усиленный режим работы

В Ростовской области в выходные дни патрульные экипажи перейдут на усиленный режим работы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Госавтоинспекции.

Владимир Антонов / Коммерсантъ

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Отмечается, что инспекторы сосредоточатся на выявлении грубых нарушений правил дорожного движения, в том числе управлении автомобилями в состоянии опьянения, а также на обеспечении безопасности детей и пешеходов.
В ГАИ также предупредили водителей об ожидаемых сложных погодных условиях. Дождь и возможные осадки могут ухудшить видимость и сделать дорожное покрытие скользким. Автомобилистам рекомендовали соблюдать повышенную осторожность.
Константин Соловьев