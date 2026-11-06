В Экспертный совет «Твердых знаков — 2026» вошли представители власти и бизнеса Кубани
В состав Экспертного совета бизнес-премии «Твердые знаки — 2026» вошли представители региональных органов власти, руководители крупных компаний, предприниматели и отраслевые эксперты. Жюри рассмотрит проекты участников и определят лауреатов в 12 номинациях.
Среди членов совета — министр промышленности Краснодарского края Дмитрий Хмелько и министр курортов, туризма и олимпийского наследия региона Василий Воробьев. Также в экспертной работе примут участие исполнительный директор Фонда развития бизнеса Краснодарского края Елена Пистунова и исполняющая обязанности директора Агентства по привлечению инвестиций региона Камила Купцова.
Бизнес-сообщество в совете представляют председатель правления банка «Кубань Кредит» Александр Калинич, генеральный директор компании «Точно Инвест» Эдуард Головин, руководитель Ассоциации застройщиков Краснодарского края и Республики Адыгея Олег Колмычек, директор МТС в Краснодарском крае и Адыгее Сергей Ласкавый, а также представители предпринимательских и общественных объединений.
В состав совета также вошли экономист и бизнес-консультант Александр Полиди, основатель диджитал-агентства «Лайка» Василий Косарев, сооснователь Lumisfera и продюсер Lumirest Ангелина Стипиди, вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Дмитрий Богданов и другие эксперты.
Согласно регламенту премии, каждый член Экспертного совета должен ознакомиться со всеми поступившими проектами. Победителей определят путем голосования по итогам оценки всех представленных инициатив.
В 2026 году премия «Твердые знаки — 2026» включает 12 номинаций, среди которых цифровые решения и внедрение искусственного интеллекта, социальные инициативы, HR-практики, импортозамещение, недвижимость, туризм, АПК и промышленность.
Прием заявок на участие завершится 10 ноября. Церемония награждения лауреатов состоится 24 ноября в отеле Hampton by Hilton Krasnodar.
Официальными партнерами премии являются ООО КБ «Кубань Кредит» и инвестиционно-строительный холдинг «Самсон».
Организатор — деловое издание «Коммерсантъ Кубань-Черноморье».
Организатор — деловое издание «Коммерсантъ Кубань-Черноморье».
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