В Экспертный совет «Твердых знаков — 2026» вошли представители власти и бизнеса Кубани

Бизнес-сообщество в совете представляют председатель правления банка «Кубань Кредит» Александр Калинич, генеральный директор компании «Точно Инвест» Эдуард Головин, руководитель Ассоциации застройщиков Краснодарского края и Республики Адыгея Олег Колмычек, директор МТС в Краснодарском крае и Адыгее Сергей Ласкавый, а также представители предпринимательских и общественных объединений.