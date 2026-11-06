Заболеваемость ВИЧ среди коренных народов Ямала оказалась вдвое выше средней
Уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией среди представителей коренных малочисленных народов Севера (КМНС) в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) в 2021–2025 годах вдвое превышал показатели общей популяции. Такие данные содержатся в проекте концепции устойчивого развития КМНС на Ямале до 2036 года, который планирует утвердить региональный парламент.
«Вместе с тем сохраняются отдельные медико-социальные вызовы. Анализ эпидемиологической ситуации показывает, что в 2021–2025 годах уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией среди представителей коренных малочисленных народов Севера в два раза превышал показатели общей популяции»,— говорится в документе.
В концепции также говорится о необходимости междисциплинарного подхода к профилактике и диагностике ВИЧ среди коренного населения (к нему в округе относят ненцев, хантов, селькупов), а также медико-социальной поддержки инфицированных. При этом конкретные меры и целевые показатели снижения заболеваемости в документе не прописаны.
По данным доклада о состоянии здоровья и организации здравоохранения в ЯНАО, общий уровень заболеваемости ВИЧ в округе в 2025 году составил 26,2 случая на 100 тыс. населения — на 24% ниже, чем в 2024-м.