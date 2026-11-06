Заболеваемость ВИЧ среди коренных народов Ямала оказалась вдвое выше средней

В концепции также говорится о необходимости междисциплинарного подхода к профилактике и диагностике ВИЧ среди коренного населения (к нему в округе относят ненцев, хантов, селькупов), а также медико-социальной поддержки инфицированных. При этом конкретные меры и целевые показатели снижения заболеваемости в документе не прописаны.