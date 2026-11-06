В Екатеринбурге осудили мать мальчика, который выпал из окна 15-го этажа
В Екатеринбурге 38-летнюю местную жительницу приговорили к 10 месяцам исправительных работ за оставление ребенка в опасности. Ее малолетний сын выпал из окна квартиры на 15-м этаже. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.
По данным следствия и суда, женщина надолго оставила сына одного в квартире. При этом она не закрыла оконные ограничители. Утром 13 мая 2026 года мальчик открыл окно и выпал из него. В результате ребенок получил тяжкий вред здоровью.
Мать признали виновной в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК РФ) и оставлении в опасности (ст. 125 УК РФ). Помимо исправительных работ, по решению суда из ее зарплаты ежемесячно будут удерживать 5% в доход государства.