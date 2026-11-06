На Дону сотрудницу Wildberries будут судить за хищение товаров на 765 тыс. рублей

Фигурантку обвиняются в тайном хищении чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере (п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ) и мошенничестве, совершенном с причинением значительного ущерба гражданину (ч. 2 ст. 159 УК РФ). Схема хищения в сообщении пресс-службы суда не описана.