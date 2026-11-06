Эксперт: рынок консалтинга на Дону остывает

Темпы роста рынка консалтинговых услуг в 2025 году составили около 3% против 15% годом ранее. Одной из причин замедления стало распространение инструментов искусственного интеллекта, на фоне которого часть собственников отказывается от привлечения внешних консультантов. Об этом в открытом интервью «Ъ-Ростов» рассказала управляющий партнер «АБК Консалтинг» Наталья Богданова.