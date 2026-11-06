Эксперт: рынок консалтинга на Дону остывает
Темпы роста рынка консалтинговых услуг в 2025 году составили около 3% против 15% годом ранее. Одной из причин замедления стало распространение инструментов искусственного интеллекта, на фоне которого часть собственников отказывается от привлечения внешних консультантов. Об этом в открытом интервью «Ъ-Ростов» рассказала управляющий партнер «АБК Консалтинг» Наталья Богданова.
По ее словам, некоторые эксперты связывают снижение спроса на консалтинг с ростом популярности ИИ. Однако искусственный интеллект остается инструментом, эффективность которого зависит от конкретных задач и качества его применения, отметила спикер.
При этом спрос внутри отрасли перераспределяется. В частности, увеличивается количество обращений к компаниям, специализирующимся на информационных технологиях. Консультантов по стратегическому развитию привлекают реже.
По оценке госпожи Богдановой, компаниям с понятной бизнес-моделью или устойчивыми позициями среди крупнейших игроков отрасли потребность во внешней экспертизе может требоваться реже. Изменение спроса отражается и на работе консалтинговых компаний: объемы и характер контрактов уже уступают прежним показателям.