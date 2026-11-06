Суд в Дагестане взыскал с застройщика 1 млн рублей за просрочку сдачи квартиры
Каспийский городской суд Республики Дагестан взыскал с застройщика 1 072 280 руб. 83 коп. за нарушение срока передачи квартиры по договору долевого строительства. Об этом сообщили в Верховном суде региона.
Житель Каспийска приобрел жилье площадью 28,40 кв. м в жилом комплексе Южное Бутово в Москве, передача которого по договору должна была состояться не позднее 30 июня 2025 года. Фактически акт приема-передачи был подписан только 23 марта 2026 года.
Суд отказал застройщику в отсрочке исполнения решения: специальные меры поддержки, предусмотренные постановлением Правительства РФ № 326, не распространяются на требования, предъявленные в 2026 году, а доказательств имущественных трудностей, препятствующих исполнению, ответчик не представил.
В удовлетворении остальной части иска о взыскании компенсации морального вреда было отказано. Решение в законную силу не вступило.