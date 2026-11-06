Суд в Дагестане взыскал с застройщика 1 млн рублей за просрочку сдачи квартиры

Житель Каспийска приобрел жилье площадью 28,40 кв. м в жилом комплексе Южное Бутово в Москве, передача которого по договору должна была состояться не позднее 30 июня 2025 года. Фактически акт приема-передачи был подписан только 23 марта 2026 года.