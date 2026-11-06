Суд в Ростове рассмотрит дело о стрельбе у ресторана «Магадан»
В Кировский районный суд города Ростова-на-Дону поступило уголовное дело в отношении Шамиля Бибулатова, обвиняемого в стрельбе у ресторана «Магадан». Об этом сообщает пресс-служба суда.
По версии предварительного следствия, 19 июля 2026 года подсудимый возле ресторана «Магадан» после конфликта с гражданами достал оружие и произвел выстрелы в их сторону. Шамиля Бибулатова будут судить за хулиганство, совершенное с угрозой применения насилия к гражданам и с применением оружия (ч.2 ст.213 УК РФ). В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде под подписки о невыезде и надлежащем поведении
Ранее сообщалось, что вечером в субботу 19 июля между двумя посетителями ресторана в центре Ростова произошел конфликт. Мужчины вышли на улицу, подрались и начали стрелять из травматического оружия. Один из участников потасовки был ранен и госпитализирован. Также травмы получил охранник заведения, однако от госпитализации он отказался.
Подозреваемые были оперативно задержаны, ими оказались 32-летний и 34-х летние жители города Батайска и Ростова-на-Дону. Оба имели разрешение на хранение и ношение оружия. В отношении задержанных следователем ОРП на ТО ОП№3 СУ УМВД России по городу Ростову-на-Дону возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (ч.2 ст. 213 УК РФ).