Суд в Ростове рассмотрит дело о стрельбе у ресторана «Магадан»

По версии предварительного следствия, 19 июля 2026 года подсудимый возле ресторана «Магадан» после конфликта с гражданами достал оружие и произвел выстрелы в их сторону. Шамиля Бибулатова будут судить за хулиганство, совершенное с угрозой применения насилия к гражданам и с применением оружия (ч.2 ст.213 УК РФ). В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде под подписки о невыезде и надлежащем поведении