Эксперт: собственники бизнеса не хотят рисковать с инвестициями
Собственники бизнеса не всегда готовы принимать критические оценки работы своих компаний и предложения сотрудников по развитию. В таких случаях консультанты могут выступать посредниками между руководством и командой. Об этом в открытом интервью «Ъ-Ростов» рассказала управляющий партнер «АБК Консалтинг» Наталья Богданова.
По словам спикера, собственник может вкладывать силы и средства в компанию на протяжении 20 лет, поэтому ему бывает сложно объективно оценивать происходящие в ней изменения. По мере роста бизнеса и усложнения организационной структуры возникают потребности в новых инструментах управления.
В частности, если подразделения не выполняют планы, необходимо вводить нормативы, формировать систему показателей и разрабатывать механизмы мотивации сотрудников.
При этом команда иногда лучше собственника понимает ситуацию на рынке и предлагает новые инвестиционные проекты. Однако руководство не всегда готово поддерживать такие инициативы. В подобных ситуациях консультанты могут выступать «арбитрами» и помогать сторонам согласовать позиции.
Госпожа Богданова также отметила, что инвестиционные подходы компаний в Ростовской области различаются. Одни предприятия отказались от новых вложений и сосредоточились на текущей деятельности, другие формируют инвестиционные планы на три года. При этом часть затрат неизбежна, поскольку обусловлена требованиями законодательства.