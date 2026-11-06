Эксперт: собственники бизнеса не хотят рисковать с инвестициями

По словам спикера, собственник может вкладывать силы и средства в компанию на протяжении 20 лет, поэтому ему бывает сложно объективно оценивать происходящие в ней изменения. По мере роста бизнеса и усложнения организационной структуры возникают потребности в новых инструментах управления.