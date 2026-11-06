В Ростовской области горного мастера осудили за гибель рабочего в шахте
Красносулинский районный суд признал горного мастера Александра Михайлова виновным в гибели рабочего в шахте. Приговором суда фигуранту назначено два года колонии-поселения. Кроме того, в течение двух лет после освобождения он не сможет заниматься деятельностью, связанной с руководством и организацией работ на опасных производственных объектах. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Как установил суд, горный мастер подземного участка подготовительных работ шахты «Шерловская-Наклонная» АО «Донуголь» допустил нарушение требований промышленной безопасности. «Во время выполнения работ по установке колец для монтажа временной крепи произошло отслоение куска породы с кровли выработки. Порода упала на рабочего К., который от полученных травм скончался на месте происшествия»,— сказано в сообщении пресс-службы.
Александр Михайлов не признал вину. Однако суд посчитал, что его вина в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 217 УК РФ), полностью доказана. Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован.