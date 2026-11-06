В Ростовской области горного мастера осудили за гибель рабочего в шахте

Красносулинский районный суд признал горного мастера Александра Михайлова виновным в гибели рабочего в шахте. Приговором суда фигуранту назначено два года колонии-поселения. Кроме того, в течение двух лет после освобождения он не сможет заниматься деятельностью, связанной с руководством и организацией работ на опасных производственных объектах. Об этом сообщает пресс-служба суда.