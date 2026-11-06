«Союзмультфильм» подал иск к предпринимателю из Азова из-за продажи Чебурашек

В Красносулинский районный суд поступил иск от АО «Киностудия Союзмультфильм» и ООО «Киностудия Союзмультфильм» к Этибару Асланову за продажу игрушечных Чебурашек в магазине в Азове. Отмечается, что игрушки имеют «технические признаки контрафактности». Судебное заседание по делу назначено на 13 ноября.