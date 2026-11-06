ГЖИ проконтролирует подготовку ростовских управляющих компаний к отоплению

В Ростове часть жилых домов остается без отопления: по данным Госжилинспекции, среди причин — аварии на сетях и случаи, когда управляющие компании не спешат с подготовкой к сезону. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь провел совещание по вопросам отопительного сезона, отметив, что отсутствие тепла в домах — одно из самых частых обращений жителей через соцсети.