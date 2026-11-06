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Выпуск газеты №205«Ъ» Газета
Ростов-на-Дону

ГЖИ проконтролирует подготовку ростовских управляющих компаний к отоплению

В Ростове часть жилых домов остается без отопления: по данным Госжилинспекции, среди причин — аварии на сетях и случаи, когда управляющие компании не спешат с подготовкой к сезону. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь провел совещание по вопросам отопительного сезона, отметив, что отсутствие тепла в домах — одно из самых частых обращений жителей через соцсети.
Основная проблема при запуске тепла связана с авариями на внутридомовых сетях, ответственность за которые несут управляющие компании. Главе минЖКХ и Госжилинспекции поручено оперативно отрабатывать каждое обращение жителей, в том числе поступающие через соцсети.
Отдельной темой совещания стали начисления за отопление. Если общедомовой прибор учета не прошел поверку — а это зона ответственности УК, — счета выставляются по нормативу, что часто дороже фактического потребления. Руководителю ГЖИ поручено активнее добиваться приведения счетчиков в порядок, чтобы жители не переплачивали.
Мария Хоперская