Власти Ростовской области прогнозируют рост сельхозпроизводства на 5,1% в 2027 году
Сельхозпроизводство в Ростовской области в 2027 году может увеличиться на 5,1% к текущему году, следует из базового варианта прогноза социально-экономического развития региона на 2027–2029 годы, использованного при подготовке проекта областного бюджета. Документ изучил «Ведомости.Юг».
Оценка 2026 года в документах правительства неоднократно корректировалась. В июльском прогнозе власти закладывали сокращение сельхозпроизводства на 2%, однако в октябре в отдельном документе с предварительными итогами социально-экономического развития показатель был пересмотрен до роста на 6%.
Рост в 2027 году власти объясняют увеличением урожайности зерновых культур и возделыванием высокоурожайных гибридов подсолнечника, а также расширением посевных площадей под рапсом, льном масличным и горчицей — эти направления перечислены в пояснительной записке к прогнозу. При консервативном сценарии рост оценивается в 3%. В документе отмечается, что показатели растениеводства будут зависеть от погодных условий и состояния посевов, а в животноводстве — от эпизоотической обстановки и наличия племенного материала.
В последующие годы базовый сценарий предусматривает увеличение сельхозпроизводства на 1% в 2028 году и на 2% в 2029 году.