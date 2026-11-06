Власти Ростовской области прогнозируют рост сельхозпроизводства на 5,1% в 2027 году

Рост в 2027 году власти объясняют увеличением урожайности зерновых культур и возделыванием высокоурожайных гибридов подсолнечника, а также расширением посевных площадей под рапсом, льном масличным и горчицей — эти направления перечислены в пояснительной записке к прогнозу. При консервативном сценарии рост оценивается в 3%. В документе отмечается, что показатели растениеводства будут зависеть от погодных условий и состояния посевов, а в животноводстве — от эпизоотической обстановки и наличия племенного материала.