«Стать коммерсантом»
Спецпроект “Ъ FM”. Выпуск 189
Обозреватель “Ъ FM” Александр Рассохин рассказывает об уникальной автономной ветроэнергоустановке, крайне актуальной для Крайнего Севера.
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На экстремальном морозе металл становится хрупким, как стекло, электроника замерзает, а штормовые ветры выводят из строя механизмы. Чтобы бесперебойно обеспечивать энергией предприятия и поселки Крайнего Севера нужно оборудование с увеличенным запасом прочности.
Одно из таких решений разрабатывают в Красноярске. Специалисты ООО ОКБ «Микрон» по национальному проекту «Новые атомные и энергетические технологии» разрабатывают уникальную автономную ветроэнергоустановку. Она не только вырабатывает электричество, но и способна накапливать тепло.
За счет усовершенствованной конструкции ветряк способен улавливать даже легкий бриз скоростью всего 2 м/с. Но главная инновация — в логистике и монтаже. Алюминиевые лопасти ветряка сделали разборными.
При этом сибирский ветряк выдерживает морозы до -70 градусов и рассчитан на 60 лет эксплуатации. Сейчас разработчики доводят до ума базовую модель на 65 кВт, а в перспективе планируют создавать мультимегаваттные комплексы.