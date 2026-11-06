Сети для ДГТУ и ЮФУ выставили на повторные торги в Ростове за 140 млн рублей
Конкурсный управляющий банкротящегося ростовского ООО «Металлэнергоресурс» Марк Могутов объявил о повторной реализации электросетевого имущества должника. Торги, назначенные на 22 октября, не состоялись из-за отсутствия заявок. Новый аукцион пройдет на электронной площадке «Альфалот» 18 декабря. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).
На продажу выставлены 17 лотов, включающих трансформаторные и распределительные подстанции, а также кабельные и воздушные линии электропередач. География имущества охватывает Ростов-на-Дону, Мясниковский, Азовский и Неклиновский районы области.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Металлэнергоресурс» зарегистрировано в 2009 года в Ростове-на-Дону. Основной вид деятельности — передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям. Уставный капитал компании составляет 100 тысяч рублей. Учредитель — Людмила Антипова. Финансовые показатели предприятия за последние годы не опубликованы.
Самым дорогим лотом (№1) стал комплекс из секционирующих пунктов и кабельных линий, обслуживающих подстанцию 220 кВ Р-20, а также инфраструктуру для Южного федерального университета (ЮФУ) и Донского государственного технического университета (ДГТУ) с начальной ценой 140,48 млн рублей. Минимальный шаг аукциона и конкурса установлен в размере 5%, задаток — 20% от начальной цены.
Лоты №1–16 реализуются в форме открытого конкурса. Согласно сообщению управляющего, опубликованному в ЕФРСБ, их продажа сопряжена с целевыми обременениями: покупатели обязаны обеспечивать надлежащее содержание социально значимых объектов и объектов коммунальной инфраструктуры, а также соблюдать регулируемые тарифы. Кроме того, на данные объекты распространяется преимущественное право выкупа за Системообразующей территориальной сетевой организацией. Лот №17 (земельный участок в Неклиновском районе за 87,3 тыс. рублей) выставлен на открытый аукцион.
ООО «Металлэнергоресурс», ранее занимавшееся передачей электроэнергии и технологическим присоединением к сетям, признано банкротом решением Арбитражного суда Ростовской области. Прием заявок на участие в торгах открыт с 9 ноября по 15 декабря 2026 года.
В августе 2026 года конкурсный управляющий ООО «Металлэнергоресурс» объявил о проведении открытых электронных торгов по продаже имущества компании-банкрота. На аукцион выставлены 25 лотов с электросетевым оборудованием и земельным участком в Ростове-на-Дону, Азове, Мясниковском и Неклиновском районах Ростовской области. Общая начальная стоимость лотов составляет 196,9 млн руб.