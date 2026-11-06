Сети для ДГТУ и ЮФУ выставили на повторные торги в Ростове за 140 млн рублей

Лоты №1–16 реализуются в форме открытого конкурса. Согласно сообщению управляющего, опубликованному в ЕФРСБ, их продажа сопряжена с целевыми обременениями: покупатели обязаны обеспечивать надлежащее содержание социально значимых объектов и объектов коммунальной инфраструктуры, а также соблюдать регулируемые тарифы. Кроме того, на данные объекты распространяется преимущественное право выкупа за Системообразующей территориальной сетевой организацией. Лот №17 (земельный участок в Неклиновском районе за 87,3 тыс. рублей) выставлен на открытый аукцион.