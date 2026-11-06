В ООО «Башкирэнерго» объявлен режим «Гололед»

Сегодня, 6 ноября, в ООО «Башкирэнерго» введен режим «Гололед». Обрушившаяся на Башкирию непогода в виде мокрого снега и сильного ветра вызвала гололедные отложения на ЛЭП и падения веток на провода с их последующим обрывом. В связи с этим аварийные отключения электроэнергии зафиксированы во многих районах республики. С самого утра оперативно-выездные бригады ООО «Башкирэнерго» устраняют их последствия.