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БашкортостанНовости компаний

В ООО «Башкирэнерго» объявлен режим «Гололед»

Сегодня, 6 ноября, в ООО «Башкирэнерго» введен режим «Гололед». Обрушившаяся на Башкирию непогода в виде мокрого снега и сильного ветра вызвала гололедные отложения на ЛЭП и падения веток на провода с их последующим обрывом. В связи с этим аварийные отключения электроэнергии зафиксированы во многих районах республики. С самого утра оперативно-выездные бригады ООО «Башкирэнерго» устраняют их последствия.
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Оборванные провода на ЛЭП в Благоварском районе

ООО «Башкирэнерго»

Задействованы 133 бригады, 427 человек и 154 единиц техники. В отдельных местах ликвидация аварий осложняется заснеженностью дорог и заносами, метелью и порывами ветра до 26 м/с. Несмотря на сложности, электросетевики прилагают все усилия, что быстрее вернуть свет в дома жителей региона. Последовательное восстановление электроснабжения населенных пунктов продолжается.
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