В Тюменской области объявили штормовое предупреждение
В Тюменской области объявлено штормовое предупреждение, сообщил в своих соцсетях губернатор Александр Моор. По его словам, в регионе ожидается ветер с порывами до 18 м/с. Также синоптики прогнозируют снижение температуры и мокрый снег.
«На дорогах возможна гололедица, риски ДТП растут. По возможности откажитесь от поездок, особенно за город. Службы региона переведены в режим повышенной готовности»,— написал глава региона.
Ранее сообщалось, что в Тюменском муниципальном округе из-за сильного ветра, дождя и грозы произошло частичное отключение электроэнергии в 10 населенных пунктах. Без света остались 30,5 тыс. человек, в том числе 7,6 тыс. детей.