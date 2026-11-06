Ростовский ГК «Каскад» признан банкротом из-за долга в 26,1 млн рублей

Общая сумма требований, включенных в реестр кредиторов, составляет 26,17 млн рублей. На собрании кредиторов 27 октября было принято решение ходатайствовать перед судом о переходе к конкурсному производству. Суд согласился с доводами управляющего, отметив, что затягивание процедуры лишь увеличивает текущие расходы и уменьшает потенциальный размер выплат кредиторам.