Ростовский ГК «Каскад» признан банкротом из-за долга в 26,1 млн рублей
Арбитражный суд Ростовской области признал несостоятельным оптового поставщика отопительного оборудования ООО «Группа компаний Каскад». В отношении компании открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).
Решение принято на основании отчета временного управляющего Дениса Хайруллина. По итогам процедуры наблюдения, введенной в июне этого года, управляющий пришел к выводу о невозможности восстановления платежеспособности должника.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Группа Компаний "Каскад"» зарегистрировано в 2005 года в Ростове-на-Дону. Основной вид деятельности — торговля оптовая водопроводным и отопительным оборудованием и санитарно-технической арматурой. Уставный капитал компании составляет 10 тысяч рублей. Учредитель — Дмитрий Ивановский. Выручка компании за 2025 год составила 663,92 млн рублей, убыток — 97,19 млн рублей.
Общая сумма требований, включенных в реестр кредиторов, составляет 26,17 млн рублей. На собрании кредиторов 27 октября было принято решение ходатайствовать перед судом о переходе к конкурсному производству. Суд согласился с доводами управляющего, отметив, что затягивание процедуры лишь увеличивает текущие расходы и уменьшает потенциальный размер выплат кредиторам.
Конкурсным управляющим вновь утвержден Денис Хайруллин (член СРО «Лидер», Москва) с ежемесячным вознаграждением в 30 тысяч рублей. Полномочия руководства компании прекращены, управление активами переходит к арбитражному управляющему. Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Пятнадцатом арбитражном апелляционном суде.