Жизнь с видом на парк: ГК ТОЧНО выдает ключи от двух домов в МКР «Родные Просторы» в Краснодаре
Девелопер ТОЧНО ввел в эксплуатацию 14-й и 15-й литеры в ЖК «Родные Просторы». Еще 352 семьи станут жителями одного из крупнейших микрорайонов Краснодара.
Литеры 14 и 15 в «Родных Просторах» — два 18-этажных дома на 352 квартиры — расположены на первой линии одноименного парка семейного отдыха. Это одна из наиболее привлекательных локаций микрорайона: из окон открывается панорамный вид на город и зеленую территорию парка. Здесь оборудованы детский игровой городок, скейт-парк, велодорожки, площадки для йоги и пилатеса, площадь с фонтаном и зона для выгула домашних животных. Парк стал местом отдыха не только для жителей микрорайона, но и для краснодарцев из других районов города.
«Родные Просторы» — один из крупнейших проектов комплексного развития территории в Краснодаре. На площади 44 га девелопер ТОЧНО возводит 29 жилых домов высотой от 9 до 24 этажей, 21 дом уже введен в эксплуатацию.
На территории работают школа на 3 тыс. учеников, признанная лучшим социальным объектом Краснодарского края в 2024 году, два детских сада на 250 мест каждый, а также храм святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Еще один детский сад на 380 мест уже построен и ожидает передачи муниципалитету. В дальнейшем инфраструктуру микрорайона дополнят поликлиника и фитнес-клуб Balance.
Микрорайон расположен в восточной части Краснодара, рядом с федеральными трассами М-4 «Дон» и Джубга—Сочи. Такая транспортная доступность позволяет удобно выезжать в сторону Черноморского побережья, горных курортов и центральной части города. Кроме того, проект входит в агломерацию «Новый Краснодар», где планируют создать новый деловой и административный центр города. Развитие этой территории сделает локацию еще более привлекательной для жизни и инвестиций.
«Родные Просторы» регулярно становятся площадкой для профессиональных урбан-туров. Ведущие девелоперы из разных регионов страны часто посещают этот жилой комплекс как образец комплексного развития территории. В 2024 году его отметил замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин, назвав проект примером КРТ. А в 2026 году микрорайон завоевал серебряную медаль федеральной премии ТОП ЖК в номинации «Лучший проект масштабной застройки свободных территорий в Российской Федерации».
До конца ноября 2026 года в «Родных Просторах» действует специальная акция на трехкомнатные квартиры «Трешка по цене двушки». В ней участвуют несколько лотов в сданных домах. Все они расположены на видовых этажах, а из окон открываются панорамы Краснодара, гор и парка.
ЖК «Родные Просторы». Реклама. ООО СЗ «ЮгСтройИмпериал». Бренд ТОЧНО.
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