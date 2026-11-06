Жизнь с видом на парк: ГК ТОЧНО выдает ключи от двух домов в МКР «Родные Просторы» в Краснодаре

Литеры 14 и 15 в «Родных Просторах» — два 18-этажных дома на 352 квартиры — расположены на первой линии одноименного парка семейного отдыха. Это одна из наиболее привлекательных локаций микрорайона: из окон открывается панорамный вид на город и зеленую территорию парка. Здесь оборудованы детский игровой городок, скейт-парк, велодорожки, площадки для йоги и пилатеса, площадь с фонтаном и зона для выгула домашних животных. Парк стал местом отдыха не только для жителей микрорайона, но и для краснодарцев из других районов города.