Суд оставил в силе штраф астраханцу за фиктивную регистрацию ИП

Суд с доводами не согласился. В ходе разбирательства выяснилось, что предприниматель сам вел бизнес, но не мог заключать договоры из-за ограничений по счетам, которые наложила налоговая. Чтобы обойти запрет, он выполнял строительные работы через ИП, фиктивно оформленное на другое имя. Это подтвердили свидетели и данные УФНС.