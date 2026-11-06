Суд оставил в силе штраф астраханцу за фиктивную регистрацию ИП
Которое было создано из-за проблем с налоговой
Советский районный суд Астрахани оставил в силе приговор местному жителю, признанному виновным в регистрации ИП через подставное лицо (ч. 1 ст. 173.1 УК РФ). Ранее дело рассматривал мировой судья судебного участка №5. Астраханца оштрафовали на 200 тыс. руб.
Подсудимый вину не признал. Его адвокат ссылался на документы, которые, по его мнению, подтверждали реальную работу и невиновность подзащитного, и на нарушения при расследовании и в суде. Защита просила вынести оправдательный приговор или отправить дело на новое рассмотрение.
Суд с доводами не согласился. В ходе разбирательства выяснилось, что предприниматель сам вел бизнес, но не мог заключать договоры из-за ограничений по счетам, которые наложила налоговая. Чтобы обойти запрет, он выполнял строительные работы через ИП, фиктивно оформленное на другое имя. Это подтвердили свидетели и данные УФНС.
Предприниматель работает в строительстве с 2022 года, а счета ему заблокировали из-за отсутствия декларации за 2024 год. ИП на иное лицо оформили в 2025 году, но отчетность по нему не сдавали, поэтому его признали «техническим». Приговор оставили в силе.