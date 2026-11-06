9 ноября «Роза Хутор» начинает регламентные работы на канатных дорогах и открывает горный парк «Стрела»

Зимний сезон на «Роза Хутор» начнётся 1 декабря. С этой даты вновь будут доступны подъёмы на высоту 2320 метров. Сезон катания на «Роза Хутор» в этом году планируется открыть 18 декабря, но точная дата будет определена в зависимости от погодных условий — в первую очередь, наличия стабильного снежного покрова. Гостям будет доступна одна из самых больших зон катания в стране — 105 километров трасс разной сложности: от новичков до опытных райдеров.