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Выпуск газеты №205«Ъ» Газета
ЯрославльНовости компаний

Предложение от ПСБ: программа долгосрочных сбережений доступна клиентам до 75 лет

Банк ПСБ обновил порядок вступления в Программу долгосрочных сбережений (ПДС). Ранее предельный возраст заключения договора ПДС в банке составлял 70 лет и не позволял клиентам более старшего возраста ей воспользоваться. В октябре 2026 года в ПСБ возраст вступления в Программу увеличили до 75 лет включительно.
Программа долгосрочных сбережений (ПДС) — это возможность получить от государства до 36 тысяч рублей в год в качестве софинансирования* личных взносов клиента. ПДС поможет накопить денежные средства на различные цели без необходимости сразу откладывать крупную сумму. Взносы можно делать в комфортном ритме, а накопления приумножаются за счет государственной поддержки и инвестиционного дохода**. Дополнительным преимуществом ПДС является возможность получить налоговый вычет на сумму личных взносов и возврат части уплаченного налога***. Максимальный возврат на карту может составить до 88 тысяч рублей в год.
Принцип работы программы простой: клиент оформляет договор и перечисляет взносы на счет ПДС в любое удобное время в течение года. Формула софинансирования от государства зависит от размера взносов за год и среднегодового дохода клиента. Если ежемесячный доход не более 80 тысяч рублей, то при взносе участника в 36 тысяч рублей в год, государство начислит на счет ПДС еще 36 000 рублей.
«Мы видим растущий интерес жителей Ярославской области к долгосрочному финансовому планированию — люди все чаще откладывают средства не только на текущие цели, но и на финансовую устойчивость и достойную пенсию в будущем. Программа долгосрочных сбережений помогает нашим клиентам формировать капитал системно и без лишней нагрузки на личный бюджет. Это практичный инструмент для тех, кто хочет сочетать регулярные накопления с государственной поддержкой и налоговыми преимуществами. Среди отличительных особенностей программы долгосрочных сбережений в ПСБ — возможность открытия счета на третье лицо, то есть уже сейчас клиент может войти в программу, например, для накоплений на обучение детей или первоначального взноса на квартиру для ребенка. Важно, что начать можно с небольших сумм и увеличивать взносы по мере возможностей: такой подход делает формирование накоплений более доступным. Задача ПСБ сделать этот процесс понятным и удобным на каждом этапе»,— отметил Максим Ярцев, заместитель управляющего Ярославским филиалом банка ПСБ.
Дополнительный бонус к вступлению в Программу долгосрочных сбережений от ПСБ — возможность открытия вклада на различные сроки под повышенный процент****.

* Для получения софинансирования от государства необходимо вносить от 2000 рублей по итогам года. Софинансирование от государства осуществляется в соответствии со ст. 36.44 №75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах».

** Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, доходность инвестирования не гарантируется государством.

*** Налоговый вычет на долгосрочные сбережения предоставляется пpи уплате взносов на сумму не более 400 000 (включая взносы по НПО, ИИС и ДСЖ) за налоговый период (год) (пп. 1 п. 2 ст. 219.2 НК РФ). Сумма НДФЛ, которую можно вернуть, составляет 13% -22% от суммы взносов. Налогоплательщик имеет право на налоговый вычет при соблюдении условий, установленных п. 4 ст.219.2 НК РФ и пп. 4 п. 2 ст.219.2 НК РФ.

**** Ставка 28% годовых по вкладу «Ставка на будущее» действует при размещении вклада на сумму от 30 000 рублей на срок 32 дня при одновременном заключении в Банке договора долгосрочных сбережений с Акционерным обществом Негосударственный пенсионный фонд ПСБ и внесении первого сберегательного взноса по договору долгосрочных сбережений. Минимальная гарантированная ставка — 15% годовых. Денежные средства по совокупности вкладов и остатков на счетах физических лиц застрахованы в пределах 1,4 млн в соответствии с федеральным законом «О страховании вкладов в банках Российской Федерации». Подробная информация — на psbank.ru, по телефону 8 800 333 03 03 (круглосуточно, звонок по России бесплатный) или в офисах банка. Информация актуальна на 06.11.2026.

ПАО «Банк ПСБ», универсальная лицензия №3251Реклама
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