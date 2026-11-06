Предложение от ПСБ: программа долгосрочных сбережений доступна клиентам до 75 лет

* Для получения софинансирования от государства необходимо вносить от 2000 рублей по итогам года. Софинансирование от государства осуществляется в соответствии со ст. 36.44 №75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах».

** Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, доходность инвестирования не гарантируется государством.

*** Налоговый вычет на долгосрочные сбережения предоставляется пpи уплате взносов на сумму не более 400 000 (включая взносы по НПО, ИИС и ДСЖ) за налоговый период (год) (пп. 1 п. 2 ст. 219.2 НК РФ). Сумма НДФЛ, которую можно вернуть, составляет 13% -22% от суммы взносов. Налогоплательщик имеет право на налоговый вычет при соблюдении условий, установленных п. 4 ст.219.2 НК РФ и пп. 4 п. 2 ст.219.2 НК РФ.

**** Ставка 28% годовых по вкладу «Ставка на будущее» действует при размещении вклада на сумму от 30 000 рублей на срок 32 дня при одновременном заключении в Банке договора долгосрочных сбережений с Акционерным обществом Негосударственный пенсионный фонд ПСБ и внесении первого сберегательного взноса по договору долгосрочных сбережений. Минимальная гарантированная ставка — 15% годовых. Денежные средства по совокупности вкладов и остатков на счетах физических лиц застрахованы в пределах 1,4 млн в соответствии с федеральным законом «О страховании вкладов в банках Российской Федерации». Подробная информация — на psbank.ru, по телефону 8 800 333 03 03 (круглосуточно, звонок по России бесплатный) или в офисах банка. Информация актуальна на 06.11.2026.