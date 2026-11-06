9 ноября «Роза Хутор» начинает регламентные работы на канатных дорогах и открывает горный парк «Стрела»
На курорте «Роза Хутор» завершается летний сезон и начинается подготовка к зиме. С 9 по 30 ноября основные канатные дороги курорта временно приостановят работу для проведения регламентных работ — планового технического обслуживания.
На профилактику в ноябре отправятся три канатные дороги «Роза Хутор», ведущие до отметки 2320 метров над уровнем моря,— «Олимпия», «Заповедный лес», «Кавказский экспресс». Подняться в горы из Роза Долины можно будет на канатной дороге «Стрела» протяженностью около четырех километров. Она доставит гостей в высокогорный парк на высоте 1600 метров над уровнем моря.
В парке «Стрела» можно сделать эффектные фото с видами на панорамы Кавказских гор, посетить выставку современной горной техники со снежными пушками и огромными снегоуплотнительными машинами — ратраками, ударить в волшебный гонг, чтобы «призвать» снежную зиму, пообедать в ресторане итальянской кухни «Пастория». Гостей парка ждет подарок от «Пастории» — горячий безалкогольный глинтвейн (предложение не распространяется на обладателей льготных билетов за 1 рубль).
В ноябре в высокогорном парке вновь поселятся альпаки — их привозят сюда дважды в год, на время регламентных работ. Понаблюдать за животными и сфотографироваться с ними можно под присмотром сотрудников парка альпак «Пача Мама».
Комплексный билет «Путешествие на Стреле» дает возможность посетить не только высокогорный парк, но и Музей археологии в Роза Долине. В его экспозиции представлены артефакты, обнаруженные на территории курорта во время подготовки к Олимпийским играм и строительства олимпийских объектов. Интерактивные технологии позволяют познакомиться с историей находок, а для детей старше 7 лет в музее проводят научно-развлекательные программы.
Для свободного посещения ежедневно открыт интерактивный парк «Моя Россия» в Роза Долине — 11 павильонов с экспозициями, посвященными истории и культуре страны. Этнопарк работает с 10:00 до 20:00, для гостей проводятся бесплатные экскурсии.
Комплексный билет «Путешествие на Стреле» стоит 2450 рублей для взрослого и 1550 рублей для детей 7–14 лет. Для семей есть специальный тариф — 6880 рублей за двух взрослых и двух детей: экономия по сравнению с покупкой отдельных билетов составит до 15%. Для жителей Сочи, Сириуса и Республики Абхазия до 30 ноября действует скидка 20% на прогулочные билеты.
На время регламентных работ для гостей отелей Горной Олимпийской деревни организуют шаттлы из Роза Долины.
Регламентные работы также пройдут на аттракционе «Родельбан».
Зимний сезон на «Роза Хутор» начнется 1 декабря. С этой даты вновь будут доступны подъемы на высоту 2320 метров. Сезон катания на «Роза Хутор» в этом году планируется открыть 18 декабря, но точная дата будет определена в зависимости от погодных условий — в первую очередь наличия стабильного снежного покрова. Гостям будет доступна одна из самых больших зон катания в стране — 105 километров трасс разной сложности: от новичков до опытных райдеров.
https://rosakhutor.ru/
ООО Компания по девелопменту горнолыжного курорта «Роза Хутор»
123458, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Строгино, ул. Маршала Прошлякова, д. 30, помещ. 1/3/1
ОГРН 103770201295Реклама. 6+
ООО Компания по девелопменту горнолыжного курорта «Роза Хутор»
123458, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Строгино, ул. Маршала Прошлякова, д. 30, помещ. 1/3/1
ОГРН 103770201295Реклама. 6+