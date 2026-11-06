Прокуратура начала проверку из-за пожаров на фармпредприятии в Ставрополе
Прокуратура Ленинского района Ставрополя организовала проверку после двух возгораний на территории фармацевтического предприятия. Об этом сообщает пресс-служба управления ведомства по Ставропольскому краю.
Пожары произошли 5 и 6 ноября в одном и том же складском помещении. Надзорное ведомство устанавливает причины и обстоятельства происшествий. Прокуроры также оценят соблюдение требований пожарной и промышленной безопасности.
По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.