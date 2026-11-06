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Выпуск газеты №205«Ъ» Газета
Кавказ

Прокуратура начала проверку из-за пожаров на фармпредприятии в Ставрополе

Прокуратура Ленинского района Ставрополя организовала проверку после двух возгораний на территории фармацевтического предприятия. Об этом сообщает пресс-служба управления ведомства по Ставропольскому краю.

пресс-служба прокуратуры по Ставропольскому краю

Пожары произошли 5 и 6 ноября в одном и том же складском помещении. Надзорное ведомство устанавливает причины и обстоятельства происшествий. Прокуроры также оценят соблюдение требований пожарной и промышленной безопасности.
По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Константин Соловьев