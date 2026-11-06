За три тушки краснокнижного осетра астраханка отработает 400 часов
Астраханку приговорили к 400 часам принудительных работ за покупку особо ценной рыбы. Володарский районный суд признал ее виновной в преступлении по ч. 3 ст. 258.1 УК РФ, сообщили в региональном СУ СКР.
По данным суда и следствия, осужденная незаконно купила три тушки русского осетра в период с мая по июнь 2026 года. Данный вид рыбы относится к особо ценным биоресурсам, занесенным в Красную книгу РФ.
Уголовное дело было возбуждено Камызякским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Астраханской области. Приговор вступил в законную силу.