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Выпуск газеты №205«Ъ» Газета
Средняя Волга

За три тушки краснокнижного осетра астраханка отработает 400 часов

Астраханку приговорили к 400 часам принудительных работ за покупку особо ценной рыбы. Володарский районный суд признал ее виновной в преступлении по ч. 3 ст. 258.1 УК РФ, сообщили в региональном СУ СКР.
Покупка осетра довела астраханку до принудительных работ

Покупка осетра довела астраханку до принудительных работ

Пресс-служба Губернатора Астраханской области

По данным суда и следствия, осужденная незаконно купила три тушки русского осетра в период с мая по июнь 2026 года. Данный вид рыбы относится к особо ценным биоресурсам, занесенным в Красную книгу РФ.
Уголовное дело было возбуждено Камызякским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Астраханской области. Приговор вступил в законную силу.
Марина Окорокова