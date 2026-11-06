В Екатеринбурге 14-15 ноября пройдет девятый фестиваль науки «Кстати»
На площадке креативного кластера «Л52» в Екатеринбурге 14-15 ноября состоится девятый фестиваль науки «Кстати». Мероприятие подготовлено командой Информационного центра по атомной энергии (ИЦАЭ) при поддержке госкорпорации «Росатом» совместно с Музеем истории Екатеринбурга (МИЕ). Главная тема фестиваля — «Наука будущего», сообщили организаторы.
На мероприятии ведущие российские эксперты обсудят, как современные технологии в энергетике, медицине, космосе и новых материалах, создаваемых на Урале, формируют будущее и меняют нашу жизнь.
Главным событием станет ярмарка научных институтов, которую второй год организует ИЦАЭ. На два дня ученые перенесут свои лаборатории в «Л52». Помещения кластера превратятся в рабочие пространства Белоярской АЭС, СвердНИИхиммаш, УрФУ, Уральского отделения РАН и других организаций. «Фестиваль проходил в разных форматах на больших и маленьких площадках. Ярмарка научных лабораторий — это возможность посмотреть, что происходит у исследователей. Мы стараемся сделать науку ближе»,— поделилась руководитель ИЦАЭ Айгуль Галимова.
Первый день фестиваля рассчитан на юную аудиторию. Школьников и студентов колледжей вместо привычной лекционной программы встретит живое общение с экспертами в формате «Победи ученого». Исследователи сразятся с подростками в видеоиграх. Ребята смогут уравнять шансы, задавая соперникам каверзные вопросы о науке прямо во время матча. Дополнительно в мастерской участники вместе с физиками соберут модели разных ядерных реакторов.
Второй день откроет двери для всех желающих. Помимо выступлений научных сотрудников, в ИЦАЭ пройдет ток-шоу с «визуализацией будущего». Уральские исследователи будут рассказывать о своих проектах, а художники в реальном времени создавать зарисовки к их историям. «Наука, в принципе, для всех. Опыт каждого конкретного человека позволяет сделать познание воспроизводимым. Это то, что отличает науку от всего остального. Наша задача — использовать достижения науки, которые уже есть, и находить прикладное применение. Хочется не просто исследовать, а чтобы это кто-то потом использовал и жил лучше»,— добавил кандидат химических наук, заведующий лабораторией в НИИ физики и прикладной математики УрФУ Кирилл Гржегоржевский.
Фестиваль науки «Кстати» — проект сети ИЦАЭ. Он стремится показать, как наука связана с повседневной жизнью. В программе участвуют инженеры, преподаватели, ученые, представители высокотехнологичных производств и атомной отрасли. Первый фестиваль прошел в апреле 2016 года в Ростове-на-Дону. С тех пор мероприятие проводится в разных городах России и ближнего зарубежья.