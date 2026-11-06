В Екатеринбурге 14-15 ноября пройдет девятый фестиваль науки «Кстати»

Второй день откроет двери для всех желающих. Помимо выступлений научных сотрудников, в ИЦАЭ пройдет ток-шоу с «визуализацией будущего». Уральские исследователи будут рассказывать о своих проектах, а художники в реальном времени создавать зарисовки к их историям. «Наука, в принципе, для всех. Опыт каждого конкретного человека позволяет сделать познание воспроизводимым. Это то, что отличает науку от всего остального. Наша задача — использовать достижения науки, которые уже есть, и находить прикладное применение. Хочется не просто исследовать, а чтобы это кто-то потом использовал и жил лучше»,— добавил кандидат химических наук, заведующий лабораторией в НИИ физики и прикладной математики УрФУ Кирилл Гржегоржевский.