На Дону несовершеннолетнего курьера подозревают в покушении на мошенничество

Обвиняемый, по данным правоохранителей, выполнял роль курьера. Так, он получил от женщины часть денег и оставил их в указанном соучастниками месте, за что получил вознаграждение. Завершить преступление участникам группы не удалось — банк заблокировал операцию по снятию оставшейся суммы.