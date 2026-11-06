На Дону несовершеннолетнего курьера подозревают в покушении на мошенничество
В Ростовской области следователи завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении жителя Веселовского района, обвиняемого в участии в организованной группе телефонных мошенников (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). Уголовное дело направлено в суд. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СКР.
По версии следствия, в июне 2026 года несовершеннолетний обвиняемый вступил в преступную группу через мессенджер. Ее участники, представляясь сотрудниками государственных органов, убедили супружескую пару передать им более 2 млн руб. для фиктивного декларирования средств, чтобы «избежать уголовного преследования».
Обвиняемый, по данным правоохранителей, выполнял роль курьера. Так, он получил от женщины часть денег и оставил их в указанном соучастниками месте, за что получил вознаграждение. Завершить преступление участникам группы не удалось — банк заблокировал операцию по снятию оставшейся суммы.
Дела в отношении остальных предполагаемых участников группы выделены в отдельное производство.