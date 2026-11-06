Пожар на территории концерна «Эском» в Ставрополе локализовали на 400 «квадратах»
В Ставрополе пожар на территории научно-производственного концерна «Эском» локализовали на площади 400 кв. м. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.
Ранее «Ъ-Кавказ» писал, что пожар на фармацевтическом предприятии «Эском» на Старомарьевском шоссе произошел второй раз за неделю.
На месте работают 37 человек и 11 единиц техники. Погибших и пострадавших нет. Полная ликвидация пожара продолжается.