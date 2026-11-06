В Ростове таможня пресекла пересылку сильнодействующего вещества из Индии

По данным правоохранителей, житель Ростова-на-Дону заказал в Индии через интернет капсулы общим весом в 450 мг. Посылку изъяли в почтовом отделении после доставки в город. По заключению экспертизы, в 90 капсулах содержалось более 40 г сильнодействующего вещества, оборот которого в России ограничен.