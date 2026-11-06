Проекты ГК ТОЧНО «Патрики» и «Первое место» стали победителями премии «Формула доверия» от «Авито Недвижимость»
Два проекта ГК ТОЧНО были отмечены на премии «Формула доверия», организованной «Авито Недвижимость».
Жилой район «Патрики» получил награду в номинации «Желанный проект» в категории бизнес-класс, а «Первое место» — в номинации «Выбор молодежи». Победителей определяли на основе данных о поведении пользователей платформы с аудиторией 40 млн человек.
В отличие от премий, которые оценивают преимущественно архитектурную концепцию проекта, организаторы «Формулы доверия» учитывали поведение самих покупателей: анализировали просмотры жилых комплексов, добавления в избранное, обращения к застройщикам, отзывы жителей, качество работы отделов продаж и соблюдение сроков ввода домов в эксплуатацию. Победителей определяли на основе аналитики платформы с аудиторией 40 млн пользователей и реального клиентского опыта.
«Мы оценивали не единичный показатель, а устойчивую динамику и смотрели на совокупность сигналов: сохраняют ли карточку ЖК в избранное, возвращаются ли к ней повторно и переходят ли к контактам девелопера. Так мы видим интерес, который не гаснет после первого клика», — рассказал Дмитрий Алексеев, управляющий директор направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости».
Организаторы премии отмечают, что сегодня при выборе квартиры покупатели оценивают всю совокупность параметров: планировку квартиры, расположение жилого комплекса, инфраструктуру, общественные пространства, доступность повседневных услуг и подход девелопера к развитию территории.
Эту логику отражает концепция ЖК «Патрики». ГК ТОЧНО развивает проект на территории бывшего завода «Краснодарсельмаш» по принципу ревитализации: сохраняет элементы промышленного прошлого и интегрирует их в современную городскую среду. Комплекс объединит пять кварталов и десять домов переменной этажности от 5 до 18 этажей. Но его концепция выходит за рамки жилья: девелопер создает среду, в которой повседневные задачи, отдых, спорт и культурная жизнь будут доступны рядом с домом. Проектом предусмотрено три детских сада на 800 мест, муниципальная школа на 1 550 учеников и частная гимназия «Эрудит» на 700 мест.
Более 30% территории будет отведено под прогулочные пространства и общественные зоны. В проекте появится гранд-аллея с ресторанами и магазинами, а также многофункциональный центр «ЦЕХ».
Еще один победитель премии — ЖК «Первое место» — получил награду в номинации «Выбор молодежи». Это один из крупнейших жилых проектов Краснодара: он занимает более 71 га и включает 18 кварталов и 31 дом.
Комплекс станет основной частью проекта «Новый Краснодар», который призван разгрузить исторический центр и сформировать новый административно-деловой кластер региона.
В «Первом месте» ГК ТОЧНО создает полноценную инфраструктуру для жизни. Здесь предусмотрены шесть детских садов и две школы на 2 800 учеников. Один детский сад на 250 мест и школа на 1 100 учеников уже работают. Также в проекте появятся детская и взрослая поликлиники. В комплексе обустроят зеленые дворы без машин, детские и спортивные площадки, теннисные корты и более 8 км велодорожек. Центральным прогулочным маршрутом станет пешеходный бульвар «Круг семьи» длиной 1,5 км. Важной архитектурной доминантой района будет храм в честь иконы Божьей Матери «Знамение» с библиотекой, колокольней и коммерческой галереей.
Победа в премии «Формула доверия» дополнила список отраслевых наград жилых районов «Патрики» и «Первое место». Теперь проекты ТОЧНО получили признание не только профессионального сообщества, но и потенциальных покупателей.
ЖК «Первое место». Реклама. Застройщик и рекламодатель ООО «Живые Кварталы»
Бренд ТОЧНО. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
erid: F7NfYUJCUneVfRw3etQn
ЖК «Патрики». Реклама. Застройщик и рекламодатель ООО СЗ «Капиталъ».
Бренд ТОЧНО. Проектная декларация размещена на сайте https://наш.дом.рф/
erid: F7NfYUJCUneVfRw3etQmРеклама
Бренд ТОЧНО. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
erid: F7NfYUJCUneVfRw3etQn
ЖК «Патрики». Реклама. Застройщик и рекламодатель ООО СЗ «Капиталъ».
Бренд ТОЧНО. Проектная декларация размещена на сайте https://наш.дом.рф/
erid: F7NfYUJCUneVfRw3etQmРеклама