Проекты ГК ТОЧНО «Патрики» и «Первое место» стали победителями премии «Формула доверия» от «Авито Недвижимость»

В «Первом месте» ГК ТОЧНО создает полноценную инфраструктуру для жизни. Здесь предусмотрены шесть детских садов и две школы на 2 800 учеников. Один детский сад на 250 мест и школа на 1 100 учеников уже работают. Также в проекте появятся детская и взрослая поликлиники. В комплексе обустроят зеленые дворы без машин, детские и спортивные площадки, теннисные корты и более 8 км велодорожек. Центральным прогулочным маршрутом станет пешеходный бульвар «Круг семьи» длиной 1,5 км. Важной архитектурной доминантой района будет храм в честь иконы Божьей Матери «Знамение» с библиотекой, колокольней и коммерческой галереей.